MPS rinvia offerta bond a risparmiatori, manca decreto Mef

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -posticipa l'offerta di bond senior ai risparmiatori che si sono ritrovati azionisti dopo la conversione dei subordinati.L'offerta, spiega la banca senese in una nota, non prenderà il via oggi 30 Ottobre, poiché "del Mef"."Non essendo ancora intervenuta l'emanazione del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze relativo all'acquisto da parte dello stesso Ministero delle azioni oggetto di offerta, il periodo di adesione all'offerta non potrà prendere avvio nella giornata di lunedì 30 ottobre. Il nuovo calendario dell'offerta sarà reso noto non appena emanato il decreto".