Alitalia, Cerberus conferma interesse e punta alla cloche di comando

(Teleborsa) - Il fondo americanofa rotta dritto su Alitalia.Quelli che erano solo rumors , dunque vengono confermati dadel colosso americano che in un colloquio con Il Sole 24 Ore spiega:"il nostro obiettivo è avere un ruolo positivo e costruttivo, in collaborazione con il governo italiano, i sindacati dei lavoratori e altri constituents, nel creare e realizzare una soluzione di lungo termine che mantenga Alitalia intatta, più competitiva e soprattutto indipendente.Alitalia deve restare una compagnia aerea nazionale italiana.- prosegue il manager - p".Intanto, ieri 2 novembre, si è svolto l' incontro tra sindacati e i Commissari della ex compagnia di bandiera . Un appuntamento che si è rivelato "propositivo e costruttivo", come assicurato dai sindacati che hanno partecipato al meeting.