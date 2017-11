TIM, Consiglio dei Ministri esercita la Golden Power

Telecom Italia.

Vivendi

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei Ministri alla Golden Power suLo hanno deciso i Ministri al termine delche si è svolto ieri, 2 novembre, a Palazzo Chigi. La decisione arriva con lo scopo di tutelare la rete posseduta dal gruppo telefonico, considerata un asset strategico per il Paese.Il CdM, comunica, "ha deliberato di esercitare i poteri speciali in relazione alla notifica di TIM della delibera dell' assemblea degli azionisti del 4 maggio e del CdA del 27 luglio ", con il cambiamento della governance legato al controllo della società da parte dei francesi di"All'esito dell'attività istruttoria, si è ritenuto che i cambiamenti intervenuti nella governance di TIM, che hanno determinato il controllo e la disponibilità in capo a Vivendi, anche alla luce dell’entità della partecipazione detenuta, degli attivi strategici di TIM, potrebbero, in ragione della differente missione industriale di quest’ultima,i", si leggenella nota diIl Gruppo di telecomunicazioni ha fatto sapere di aver ricevuto la notifica della Golden Power e di condividere il provvedimento del Governo.à, nonché all'obbligo di notificare ogni azione societaria che possa avere un impatto sulla loro sicurezza, disponibilità e funzionamento. TIM comunicherà con cadenza annuale l’adempimento delle prescrizioni.o e le Autorità di settore che permetta di coniugare gli interessi del Paese con quelli della libera attività d’impresa", si legge nella nota del Gruppo di telecomunicazioni.