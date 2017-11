Piazza Affari piatta in avvio come il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per Piazza Affari e gli altri principali listini europei, poco sostenuti dall' andamento senza direzione delle Borse asiatiche Gli investitori continuano a seguire con attenzione la stagione delle trimestrali, quasi agli sgoccioli soprattutto negli Stati Uniti, ma anche la macroeconomia, in questo caso per anticipare le prossime mosse di politica monetaria delle maggiori Banche Centrali, Federal Reserve in testa.L'agenda odierna prevede i PMI dei servizi e i Prezzi alla produzione dell'Eurozona. Nessun dato dagli Stati Uniti.In focus anche il viaggio in Asia del Presidente americano Donald Trump . I temi caldi del tour saranno le relazioni commerciali e le tensioni in Corea del Nord.Sul valutario l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,161.Trale commodities, l'è fermo a 1.269,7 dollari l'oncia, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi con un aumento dello 0,84%, a 56,11 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,77%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto così comeNessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.999 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 25.429 punti. Pressoché invariato il(+0,09%); guadagni frazionali per il(+0,31%).di Milano di nuovo(+1,35%), che continua a macinare guadagni dopo la trimestrale in un comparto ben comprato proprio grazie ai positivi bilanci pubblicati dalle major.Bene(+0,91%), pure sostenuta dal rally dei tech in scia alla diffusione di conti migliori delle attese,(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che comunque limita la discesa entro il punto percentuale. Venerdì sera la banca ha formalizzato l'accordo con Cattolica sulla bancassurance Sostanzialmente deboli anchedi Milano,(+2,94%),(+2,21%),(+2,04%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.