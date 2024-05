Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -si muovono ancora, conche si conferma, grazie ad alcuni buoni spunti arrivati dalleAffari. Frattanto, lè risultato superiore alle attese, segnalano un miglioramento del sentiment dell'economia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,079. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,42%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 79,04 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +134 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,82%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,21%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,48%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 37.185 punti.Sulla parità il(0%); con analoga direzione, senza direzione il(0%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,15%),(+2,63%),(+2,19%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,02%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.Tra i(+2,69%),(+2,58%),(+2,37%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,40%.Scende, con un ribasso del 4,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,37%.Tentenna, che cede l'1,27%.