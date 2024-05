Borse europee debole. A Milano sprinti di Nexi dopo i conti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Sul fronte delle politiche monetarie, oggi tocca alla Bank of England sulla quale però non si attendono particolari sorprese.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,19%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.310,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,83%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.composta, che cresce di un modesto +0,31%, poco mosso, che mostra un +0,1%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,11%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.359 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 6,00% forte dei risultati trimestrali annunciati prima del mercato.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,74% grazie al bilancio diffuso oggi.Buona performance per, che cresce dell'1,51%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,12%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,41%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,08%.del FTSE MidCap,(+6,87%),(+2,19%),(+1,49%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,14%.scende dell'1,55%.