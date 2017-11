Scuola, Legge di Stabilità: finalmente arriva il concorso per Dsga ma è subito polemica

(Teleborsa) - La volontà del Governo di bandire la selezione nazionale, dopo quasi 20 anni di vuoto, per ricoprire il ruolo di), che quest’anno ha fatto registrare il numero record di oltre 1.500 reggenze, si scontra subito con una decisione priva di fondamento giuridico: dove sta scritto che occorre come minimo aver svolto tre anni degli ultimi otto nel ruolo di Dsga per partecipare al concorso nazionale in arrivo nel 2018? E per quale motivo chi ha già mostrato di avere preparazione e attitudine per svolgere questa professione deve ancora essere valutato alla stregua degli altri? A chiederlo è il sindacato, alla luce dell’inserimento nella Legge di Stabilità , il disegno di legge n. 2960, il cui testo è in questi giorni al vaglio delle Commissioni di competenza del Senato."Il sindacato non ha nulla da eccepire sulla necessità di reclutare personale laureato, ma non può accettare che diverse centinaia di assistenti amministrativi, dopo aver permesso alle scuole di funzionare in modo regolare dal punto di vista amministrativo e della gestione del personale, debbano ora mettersi a concorrere con chi ha un titolo di studio superiore. Tutti gli applicati di segreteria che hanno vestito il ruolo superiore in cambio di somme quasi inesistenti – spiega, presidente nazionale Anief – non possono avere questo trattamento: è chiaro che per loro va predisposto un canale reclutativo riservato. Allo stesso modo, anche il limite di otto anni, durante i quali si deve necessariamente aver svolto il triennio di servizio minimo, appare un paletto gratuito e illegittimo, messo su dall'amministrazione senza alcun fondamento giuridico”.