Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Beni di consumo secondari

Telecomunicazioni

Beni di consumo primario

Materiali

Walt Disney

Chevron

Du Pont de Nemours

Intel

Verizon Communication

Dowdupont

Wal-Mart

Coca Cola

Netease

Twenty-First Century Fox

Twenty-First Century Fox

Dish Network

Henry Schein

T-Mobile Us

Activision Blizzard

Symantec

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.591,13 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Buona la prestazione del(+0,95%); pressoché invariato lo(+0,03%).(+2,20%) e(+0,74%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,44%),(-1,06%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+2,04%),(+1,77%),(+1,63%) e(+1,37%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,19%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,92%.Poco mosso, che mostra un +0,17%.(+10,40%),(+9,93%),(+8,96%) e(+5,72%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,79%.Buona performance per, che cresce dell'1,05%.In apnea, che arretra del 3,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,26%.