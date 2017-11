Ynap, crescono i ricavi trimestrali

Yoox Net-a-Porter

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre connetti per 481,8 milioni,su base organica (a cambi e perimetro costanti) e del 10,7% reported. Il fatturato nei primi nove mesi è stato pari a 1,5 miliardi (+16,8%).del gruppo, hanno registrato, nei primi nove mesi, rispetto a 510 milioni nello stesso periodo del 2016, che si sono tradotte inIlha raggiunto 3,1 milioni al 30 settembre.. Sulla base dei risultati raggiunti ad oggi e dell’andamento prevedibile del business per i mesi di novembre e dicembre, il gruppo prevede di conseguire nell’esercizio fiscale 2017 una "netti in linea con il proprio Piano Strategico, posizionandosi sulla. Attesa una crescita dell’ EBITDA adjusted , con un margine sui ricavi netti, e di investire circa 170 milioni di Euro in tecnologia e logistica.