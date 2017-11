ENAV, decollano i conti dei primi nove mesi dell'anno

ENAV

(Teleborsa) - Conti in salita perche ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto a 89,6 milioni di euro in aumento del 27,3% rispetto ai 70,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2016.rispetto al 30 settembre 2016, principalmente per effetto della crescita dei ricavi da attività operativa che si attestano a 669,3 milioni di euro, registrando un incremento del 6,9% rispetto ai primi nove mesi del 2016. Anche i ricavi da mercato terzo si attestano a 10,6 milioni di euro con un incremento del 18,5% rispetto al 30 settembre 2016, principalmente per effetto delle prestazioni svolte all'estero.La crescita dei ricavi, unitamente all'efficienza realizzata, hanno contribuito all'aumento del 10,8% del, rispetto al 30 settembre 2016, che si attesta a 230,5 milioni di euro.Il) consolidato nei primi nove mesi del 2017 raggiunge i 129 milioni di euro, in crescita del 20,1% rispetto al 30 settembre 2016.che vede i ricavi netti consolidati in crescita low-single digit, un margine EBITDA intorno al 30% ed investimenti annui pari a 1. La Società conferma di poter indicare un dividendo per il 2018, relativo all'esercizio 2017, in crescita del 4% rispetto a quello pagato nel 2017, in linea con la dividend policy approvata e comunicata al mercato.L’Amministratore Delegatoha dichiarato: "Il terzo trimestre conferma il trend di crescita del traffico aereo sul nostro Paese.Continuiamo a lavorare per attrarre traffico offrendo alle compagnie aeree un servizio di alta qualità. I margini della Società sono in netta crescita a dimostrazione che il percorso di ottimizzazione dei processi e la focalizzazione sul'’efficienza, delineati dal piano industriale, stanno dando i risultati attesi".