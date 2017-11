Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,24%. In lieve calo l', che si porta a 2.576,14 punti. In lieve ribasso il(-0,56%), come l'S&P 100 (-0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,28%),(-1,25%) e(-1,16%).Tra i(+1,63%),(+1,33%),(+1,33%) e(+1,20%) dopo i conti . Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -6,34%. Affonda, con un ribasso del 2,25%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%.(+5,48%) grazie ai conti (+2,95%),(+1,85%) e(+1,39%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -7,16%. Crolla, con una flessione del 3,65%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.