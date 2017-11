Rosneft, utili in calo e sotto le attese nel terzo trimestre

Rosneft

(Teleborsa) - Bilancio a due colori per la russaIl colosso petrolifero di Stato ha chiuso ilcon undi 47 miliardi di rubli (circa 790 milioni di dollari), in discesa del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e al di sotto delle stime degli analisti.L'è salito invece del 21% a 371 miliardi di rubli grazie anche all'integrazione di nuovi asset. Anche in questo caso il dato disattende il consensus.In miglioramento i(+7%), che si attestano a 1.496 miliardi di rubli, come da attese.In questo momento le azioni Rosneft stanno cedendo l'1,55% a Mosca.