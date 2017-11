Atlantia, Castellucci non esclude rilancio su offerta per Abertis

Atlantia

Abertis

Hochtief



(Teleborsa) -potrebbe rendere la sua offerta su"adeguatamente competitiva",E' quanto ha rivelato il numero uno di Atlantia,in un'intervista al Financial Times. "Crediamo di aver spazio per rendere la nostra offerta adeguatamente competitiva, al momento giusto, senza mettere a rischio la creazione di valore”, ha spiegatoVale la pena di ricordare che Atlantia ha offerto 16,3 miliardi per il 100% di Abertis mentre il gruppo tedesco controllato dalla spagnola ACS ha rilanciato mettendo sul piatto 18 miliard i."Il prezzo della nostra offerta era un prezzo giusto ma non il nostro limite”, ha ribadito il numero uno di Atlantia.Intanto a Piazza Affari, il titolo si avvia ad una chiusura in rosso.