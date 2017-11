Qantas, prima al mondo a volare con biocarburante su B787 tra Australia e Stati Uniti

(Teleborsa) - Il futuro diventa presente per l'aviazione commerciale con unocon i suoi due motori spinti da carburante creato utilizzando "Brassica Carinata", un tipo industriale di semi di senape non alimentare che producono un olio di alta qualità ideale per biofuel, bio-jet appunto per aeromobili e bio-diesel per veicoli aeroportuali.Biocarburante, il cosiddetto carburante rinnovabile,, che ha sviluppato i semi di carinata. Le due organizzazioni collaboreranno con gli agricoltori australiani per far crescere la prima coltura di semi per la produzione di biocarburante per l'aviazione commerciale del Paese entro il 2020.la possibilità di coltivare localmente ciò che occorre per realizzare il biocarburante per alimentare i jet della flotta Qantas"."Ora il nostro lavoro con Agrisoma - ha aggiunto il Numero Uno della Compagnia del Canguro -Questo sosterrà lo sviluppo di una jet fuel supply and bio-refinery in Australia per la nostra flotta, riducendo ulteriormente le emissioni di carbonio nelle nostre operazioni".Da parte sua,rispetto al carburante standard a base di petrolio".Il carburante per jet rinnovabile è chimicamente equivalente e soddisfa gli stessi standard tecnici, di prestazioni e di sicurezza del jet fuel convenzionale.