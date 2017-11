Borse europee poco sopra la parità

Mediobanca

(Teleborsa) -, sull' indecisione politica della Germania Si attende nel pomeriggio l'intervento del presidente della BCE,, al Parlamento europeo., nel giorno dello stacco del dividendo di, che pesa per lo 0,22% sull'indice.L'continua la seduta sui livelli della vigilia. Sostanzialmente stabile l'a quota 1.291,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un leggero calo dello 0,23%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,82%.andamento cauto per+0,15%, poco mossa+0,04%, performance modesta perche mostra un moderato rialzo dello 0,21%.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,86%),(+1,32%) e(+1,20%).di Piazza Affari, su di giri(+3,74%) su un possibile accordo con Vivendi . Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,16%. Ben impostata, che mostra un rialzo dell'1,86%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,71%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un 3,85%. Sensibili perdite per, in calo del 2,44%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,35%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.di Milano,(+3,92%),(+3,16%),(+2,69%) e(+2,69%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,92% sulla bocciatura di Mediobanca . Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%. Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,68%.Sotto i riflettori, che non è ancora riuscita a fare prezzo (-33,94%). E' stata trovata la soluzione in extremis e il CdA ha varato l'aumento di capitale In luce anche sospeso al rialzo (+27,91% la variazione percentuale teorica) dopo il tonfo di venerdì scorso.