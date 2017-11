Enel positiva dopo il piano strategico

Enel

FTSE MIB

gruppo energetico

principale indice della Borsa di Milano

Enel

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il titoloa Piazza Affari, che scambia in salita dello 0,96% nel giorno della presentazione a Londra del piano industriale 2018-2020 . Dal comunicato è emersa una politica di dividendi generosa, che prevede un pay-out del 70% e cedola minima garantita per l'esercizio 2018 di 0,28 euro, in aumento del 33% sul dividendo minimo previsto sul 2017.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,38%, rispetto a -0,85% del).Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 5,227 Euro con prima area di resistenza vista a 5,312. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,178.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)