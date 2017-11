NTV, Cattaneo: "IPO nel 2018, non deciso se in prima o seconda metà"

(Teleborsa) - L' Offerta Pubblica Iniziale (IPO) per la quotazione in Borsa di NTV "è".Lo ha confermato il nuovo Amministratore Delegato e azionista al 3% circa,, aggiungendo che"Non abbiamo deciso ancora,", ha dichiarato a margine di una conferenza.: "Non abbiamo ancora deciso nulla del prospetto e quindi non posso dire niente. Posso dire solo che la società va bene. Ogni trimestre sta crescendo a doppia cifra. Abbiamo deliberato l'acquisto di nuovi treni e abbiamo portato a un miglioramento della qualità del servizio, non solo nostro ma di tutto il settore".