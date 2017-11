Glifosato, sì all'uso per i prossimi cinque anni

Monsanto

(Teleborsa) - Ilpotrà essere usato per i prossimi cinque anni.Lo hanno deciso, attraverso un noto, i Paesi dell'Unione Europea riuniti in comitato d'appello. I favorevoli sono stati 19, i contrari 9 mentre uno Stato si è astenuto.L'erbicida più venduto al mondo, inventato dalla(ma non più coperto da brevetto) è al centro di una clamorosa controversia scientifica internazionale intorno alla sua possibile cancerogenicità.L'Italia ha espresso parere contrario insieme a Austria, Belgio, Cipro, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta e Ungheria.Coldiretti segnala chequali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie, ma anche in campagna in pre-raccolta "al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura".