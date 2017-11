Manovra, ok ad emendamento caregiver. Fondo da 60 mln

(Teleborsa) - Sì unanime della Commissione bilancio del Senato all'emendamento alla manovra sui, ossia ai familiari che si prendono cura dei disabili. La norma, a prima firma di(Misto-Movimento X), istituisce un fondo di 60 milioni di euro per il triennio 2018-2020 destinato a "interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare".Caregiver è la persona che "assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto", di "un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata".