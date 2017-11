Manovra, domani passa all'esame del Senato

(Teleborsa) - Battute finali della manovra in Commissione Bilancio del Senato.Oggi, 28 novembre 2017, ci sarà l'approvazione finale del testo mentre domani è previsto l'approdo in assemblea. Con molta probabilità la manovra verrà approvata definitivamente giovedì con il voto di fiducia.Via libera al fondo per chi assiste malati e anziani in famiglia , alla web tax , agli sconti fiscali per le librerie, al superticket, al bonus bebè, alle misure a sostegno dei giovani a rischio di esclusione ma anche a sostegno dei carnevali.Intanto l' Antitrust ha deciso di bocciare la cosiddetta tassa Airbnb . Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cedolare secca sugli affitti brevi, applicata all’house sharing, "appare potenzialmente idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali tra i diversi operatori, con possibili ricadute negative sui consumatori finali dei servizi di locazione breve".