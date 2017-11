Mortara-Chendgu, primo treno merci diretto tra Italia e Cina

(Teleborsa) -attraversando da ovest a est il nord Italia per poi passare in Austria dal valico di Tarvisio e poi in Germania, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan e Cina.Il convoglio che corre sui binari di una nuova "Via della Seta". L'organizzazione della trazione è a cura di CDIRS (Chengdu International Railway Services Co. Ltd), compagnia ferroviaria cinese, che si avvale della collaborazione di altre aziende in territorio europeo, come Captrain Italia, filiale del gruppo multinazionale che fa capo alla francese SNCF,Con l'apertura di questo nuovo itinerario- e il fatto che il Beijing Changjiu Logistics Group, con sede a Pechino, che rappresenta una delle realtà più importanti nel comparto logistico cinese, abbia stretto una partnership con la Polo Logistico di Mortara