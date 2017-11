Nencini (sottosegretario MIT): domani riapre l’aeroporto di Crotone, giornata importante per il trasporto calabrese

(Teleborsa) - "Domani sarà finalmente. Una giornata importante per il trasporto aereo e gli spostamenti dei calabresi; un risultato che premia il lavoro condotto in sinergia con Enac, per fortificare il sistema di trasporto aereo in Calabria”.Così il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ha annunciato la notizia dellache era stato chiuso un anno fa a seguito del fallimento della società che lo gestiva.Con la riapertura dello scalo di Crotone saranno, in un primo momento, grazie ad unin vista poi della ripresa delle principali rotte tra il capoluogo calabrese ed importanti destinazioni italiane ed europee. "Da domani sarà di nuovo garantito un necessario servizio ai cittadini che, nel tempo, avrà impatti importanti anche sull’afflusso turistico", ha aggiunto Nencini."La dimostrazione che, come sosteniamo da tempo, la soluzione al nodo aeroportuale della Calabria può venire da un sistema di rete che metta in sinergia i vari scali".L’aggiudicataria della gara bandita dall’ENAC per l’affidamento degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone.