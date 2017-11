Neuberger Berman acquisisce quote del Fondo Italiano d'Investimento

Intesa Sanpaolo

UniCredit

Monte dei Paschi di Siena

Banco BPM

Banco Popolare dell’Emilia Romagna

Credito Valtellinese

UBI Banca

(Teleborsa) - I fondi gestiti da, tra i quali NB Secondary Opportunities Fund IV LP, annunciano l’acquisizione di tutte le quote del(FII), da, Nexi,, Banca Popolare di Cividale eIl portafoglio di FII include partecipazioni di minoranza in 21 aziende con un fatturato aggregato ed EBITDA complessivo pari rispettivamente a circa 2,3 miliardi e 282 milioni di euro. La gestione del portafoglio verrà affidata ad un team di 9 professionisti provenienti da Fondo Italiano d'Investimento SGR. Il team manterrà la stessa filosofia di investimento adottata fino ad oggi, focalizzata sulla creazione di valore a lungo termine, in partnership con imprenditori leader nei loro settori che intendono promuovere progetti di sviluppo., Managing Director e Responsabile di NB Alternatives a livello globale, ha commentato: "Siamo davvero contenti che alcuni componenti del team del Fondo Italiano entrino a far parte della nostra attività dedicata agli investimenti di private equity in Italia. Il nostro focus è stringere partnership con aziende di media dimensione. Riteniamo che in Italia ci siano degli imprenditori davvero forti, leader nei loro settori che, grazie all'accesso al nostro network globale e al nostro capitale, possono avviare con successo un percorso di internazionalizzazione e accelerare i loro piani di crescita".