Buona la prima per i listini europei. Milano sale con le banche

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Buzzi Unicem

Fiat Chrysler

STMicroelectronics

UBI Banca

Prysmian

Juventus

Autogrill

IMA

Salini Impregilo

Mutuionline

Reply

Parmalat

Acea

(Teleborsa) - Partenza sprint per Piazza Affari in un'Europa ben intonata in questo avvio di ottava.Gli investitori hanno accolto positivamente il via libera del Senato USA alla riforma fiscale che, nelle intenzioni del Presidente Trump, dovrebbe accelerare ulteriormente la crescita della prima economia al mondo.Sembrano invece essere state bypassate le ultime novità sul Russiagate, anche se potrebbero portare all'impeachment dell'attuale inquilino della Casa Bianca.Dal fronte macroeconomico, c'è attesa per i prezzi alla produzione in Eurozona che potrebbero dare indicazioni sullo stato di salute dell'inflazione, e quindi sulle prossime mosse di politica monetaria della Banca Centrale Europea.Tra i dati clou della settimana figurano invece il PIL dell'Eurozona e il mercato del lavoro in USA., cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.Sul valutario lieve calo dell', che scende a quota 1,186.Tra le commodities, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50% mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,74% e continua a trattare a 57,93 dollari per barile. Si tratta di qualche presa di profitto dopo le corse generate dal prolungamento dei tagli alla produzione da parte dell'OPEC Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,61% a quota 139 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,73%.buona performance per, che cresce dell'1,06%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,78%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,72%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,87% sulgrazie soprattutto alla. Sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 24.636 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%), come il FTSE Italia Star (0,3%).di Milano, troviamo(+2,35%),(+2,05%),(+1,74%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,53%. Oggi il colosso del cavi ha annunciato l' acquisto della statunitense General Cable e aperto ad un possibile aumento di capitale da 500 milioni di euro Al Top tra le azioni italiane a(+4,57%), che festeggia la vittoria sul Napoli in Campionato,(+2,04%),(+1,43%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%.scende dell'1,04%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,77%.