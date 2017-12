Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,45%; sulla stessa linea, depressa nel finale lo, che chiude sotto i livelli della vigilia a 2.629,57 punti. Sulla parità il(+0,02%); leggermente negativo lo(-0,29%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,78%),(-1,24%) e(-0,89%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,40%),(+1,08%),(+0,86%) e(+0,63%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,92%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.Tra i(+3,28%),(+3,11%),(+2,53%) e(+2,32%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,87%.Svettache segna un importante progresso del 7,14%.scende dell'1,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,32%.