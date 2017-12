Indel B, perfezionata la cessione del 50% di Clima Motive

Indel B

(Teleborsa) -S.p.A. ha perfezionato la vendita della sua partecipazione pari al 50% nella societàad, società posseduta al 100% da Indel B a seguito dell'acquisizione avvenuta in data 8 settembre 2017.L’operazione di vendita della quota di partecipazione di Indel B in Clima Motive ad Autoclima (già titolare del rimanente 50% del capitale sociale di Clima Motive), rientra nel progetto di riorganizzazione del Gruppo che ha come obiettivo la fusione per incorporazione di Clima Motive in Autoclima. Il progetto di fusione per incorporazione è già stato approvato dall’Assemblea Straordinaria di Autoclima in data 30 ottobre 2017, ed il perfezionamento è previsto entro fine gennaio 2018.