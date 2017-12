Tonica Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Information Technology

Energia

Walt Disney

Apple

Verizon Communication

Merck & Co

Boeing

Home Depot

United Health

Biomarin Pharmaceutical

Netease

Mercadolibre

Symantec

Ulta Beauty

Alexion Pharmaceuticals

Align Technology

Verisk Analytics

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.659,99 punti. In rialzo il(+0,78%), come l'S&P 100 (0,5%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,18%),(+0,81%) e(+0,71%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,48%),(+1,95%),(+1,45%) e(+1,40%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,98%.Tentenna, che cede lo 0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%.(+7,46%),(+7,23%),(+4,47%) e(+4,43%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,91%.