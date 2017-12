Tredicesime, per molti ma non per tutti. Per le piccole imprese a rischio il pagamento

(Teleborsa) -. La crisi fa ancora la parte del leone con le piccole e medie imprese a farne le spese.Anche quest'anno resteranno senza tredicesima, pur avendone diritto, migliaia di lavoratori italiani che resteranno a bocca asciutta. Sono i dipendenti delle imprese più piccole che ancora non sono uscite dalla crisi a dover rinunciare alla mensilità extra.Lo rivela un'indagine dell'Adnkronos, condotta su un campione di oltre mille imprese di piccole dimensioni distribuite in tutte le regioni italiane. Il dato, comunque, è più basso rispetto alla stessa rilevazione dell'anno scorso, evidenziando un trend in progressivo miglioramento:(erano il 21% l'anno scorso, il 24% nel 2015 e il 27% nel 2014) che dichiara di non essere in grado di onorare il pagamento.A pesare sulle imprese che dichiarano di non riuscire a pagare le tredicesime, restano soprattutto le tasse e le difficoltà di accesso al credito. Tra le ragioni indicate per 'giustificare' il mancato pagamento della tredicesima prevale l'eccessiva concentrazione degli adempimenti fiscali in dicembre, indicata dal