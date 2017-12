Mondo TV, nuovo accordo di licenza nel mercato indiano

Mondo TV

(Teleborsa) -conquista l'. Il gruppo attivo nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione ha annunciato di aver sottoscritto un nuovo accordo di licenza per la concessione dei diritti di sfruttamento digitale oltre che televisivo in India, Pakistan, Nepal e Bangladesh delle prime due serie di, distribuite da Mondo TV.L’accordo sottoscritto con la società One Take Media Co. di Mumbai consentirà la diffusione da parte della licenziataria dei programmi Mondo TV su una nuova piattaforma digitale in fase di lancio nella regione.La licenza avrà durata di sei anni e prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso interessante per la natura dell’accordo. Poiché l’accordo riguarda le prime due serie del programma oggi distribuite da Mondo TV, ciascuna composta da 26 episodi di 26 minuti, l’accordo è importante per creare la cosiddetta “brand awareness” sul titolo nella regione a vantaggio dei futuri piani di lancio delle nuove serie attualmente in corso di produzione da parte della Mondo TV.