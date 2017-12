Sciolte le Camere, alle urne il 4 marzo

(Teleborsa) -. Il Presidente della Repubblica,, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Elezioni il 4 marzo 2018. Lo ha deciso il CdmSubito dopo la firma di Mattarella, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica,, si è recato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per comunicare il provvedimento di scioglimento.Il Premierper incontrare il Presidente della Repubblica.Il Capo dello Stato nel pomeriggio ha ricevuto anche il Presidente del SenatoPresidente della Camera per sentire, come vuole la Costituzione, il parere dei capi dei due rami del Parlamento. La doppia salita al Quirinale del Premier, prima intorno alle 15 e poi poco dopo le 18 ha sancito lo scioglimento delle Camere.Nella conferenza stampa di fine anno, facendo il punto sulla legislatura che si sta per concludere,aveva detto: "E' stata una legislatura fruttuosa" sottolineando come il Paese non è più fanalino di coda dell'Europa