In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.316,6 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,69%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,32% a quota 162 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,06%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,83%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,30%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,27%.In Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,03 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 217.167, rispetto ai precedenti 221.269, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,02 miliardi.226 sono le azioni scambiate: tra queste, 83 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 138 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 5 azioni del listino milanese.(+2,86%),(+2,83%) e(+1,96%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,64%),(-0,62%) e(-0,62%).di Milano, troviamo(+3,15%),(+2,98%),(+2,57%) e(+2,04%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,16%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Tra i(+8,08%),(+3,40%),(+3,26%) e(+2,93%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,84%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,05%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.