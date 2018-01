Wall Street su di giri. Il Dow Jones tocca il record dei 25 mila punti

Dow Jones

(Teleborsa) -avviandosi a mettere a segno la terza sessione positiva di fila.Ilsi è infatti portato Zona Euro in testa , ma anche dalla Federal Reserve che, come emerso dai Verbali dell'ultima riunione del FOMC , ripone grandi aspettative sugli effetti della riforma fiscale americana e per questo intravede un più serrato ritmo di rialzo dei tassi.Quanto alla macroeconomia a stelle e strisce, positiva la lettura degli occupati ADP che ha rilevato un aumento dei posti maggiore delle attese degli analisti e come non si vedeva da marzo.Questo report precede quello governativo che sarà diffuso domani. Secondo il consensus a dicembre gli States dovrebbero aver creato 190 mila posti nel settore non agricolo, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%.Deludenti, invece, i numeri sui sussidi alla disoccupazione , che tuttavia sembrano essere stati bypassati.Sulle prime battute ilavanza a 25.034,48 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.722,45 punti. Sulla parità il(+0,19%); poco sopra la parità lo(+0,34%).Al top tra i(+1,29%),(+1,16%),(+1,08%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che arretra del 3,81% a causa della falla nei chip che potrebbe favorire il furto di dati da parte degli hacker.Al top tra i, si posizionano(+2,59%),(+2,44%),(+2,21%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,86%.In caduta libera, che affonda del 2,76% dopo aver annunciato il rinvio della data di produzione della Model 3.