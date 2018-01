La cultura italiana viaggia alla grande: 2017 da record per Musei e luoghi storici

(Teleborsa) -, che il Ministro Dario Franceschini ha illustrato con soddisfazione nel comunicare i risultati delle rilevazioni dell'ufficio statistica del Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo) chel'iniziativa, partita nel 2014, appunto del Mibact che prevede ingresso gratuito ogni prima domenica del mese ai Musei e all'intero patrimonio culturale statale. Iniziativa cui partecipano anche molti Musei civici in tutta Italia. Domani, 7 gennaio, prime visite gratuite 2018. Aperti oltre 420 siti fra musei, aree archeologiche e monumenti statali.. E tra i luoghi della cultura con ingresso gratuito, il Pantheon, a Roma, ha registrato il record assoluto con oltre 8 milioni di visite., con l'aumento dai 38 milioni di visitatori registrato nel 2013 ai 50 del 2017. Vale a dire un incremento in 4 anni del +31% per quanto riguarda le persone e del +53% di incassi."Risorse preziose - spiega il Ministro Franceschini - che contribuiscono alla tutela del nostro patrimonio e che tornano regolarmente nelle casse dei musei attraverso un sistema che premia le migliori gestioni e garantisce le piccole realtà con un fondo di perequazione nazionale.che, anche nel 2017, hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione del trend nazionale".Il tasso di crescitacon la "Rinascita di Pompei" che ha fatto da traino, portando all'aumento dell'interesse per la Reggia di Caserta, per il Museo archeologico Nazionale di Napoli, per Capodimonte, e per il sito di Paestum".Rilevante anche l'aumento di interesse per icome il Castello di Pandone a Venafro (Molise) +276% di visitatori, la Villa Romana del Varignano a Porto Venere (Liguria, La Spezia) +133%, il Museo Archeologico di Volcei "Marcello Gigante" a Buccino (Campania, Salerno) +129%. Lo stesso si dica per alcuni siti archeologici fra cui il Museo e Parco Archeologico di Gioia del Colle (Puglia) +122% o il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno (Marche) +35%.