Buon inizio di ottava per Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Il ripiegamento di Wall Street non mina il buonumore delle, cheproseguendo il rally delle ultime sedute.A dare linfa l', dove la ripresa sembra ormai consolidata.Bene i dati macroeconomici in agenda oggi, in particolare le vendite al dettaglio , la fiducia delle imprese Sul valutario lieve calo dell', che scende a quota 1,203.Tra le principali commodities, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.317,4 dollari l'oncia, così come il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si consolida sui massimi di tre anni toccati la scorsa ottava Invariato lo, che si posiziona a 154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,97%.tonica, che registra una plusvalenza dello 0,36%. In controtrend, che lascia sul parterre lo 0,36% zavorrata dalla Brexit. Vola invece, che segna un forte rialzo dell'1,05%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,37%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.260 punti. Poco sopra la parità il(+0,55%); sui livelli della vigilia il(+0,19%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,24 miliardi di euro, in calo del 10,65%, rispetto ai 2,51 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,84 miliardi di azioni, rispetto ai 1,11 miliardi precedenti.Tra i 228 titoli trattati, 97 hanno chiuso in flessione, mentre 115 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 16 azioni.di Milano si colloca(+2,05%) nell'ennesima giornata positiva per il settore automotive. Allungo di(+1,90%) su indiscrezioni secondo le quali la società annuncerà a breve un maxi taglio del personale.Tra le banche spicca(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,23%.del FTSE MidCap, vola(+9,75%) grazie ad un upgrade . Ancora denaro su(+5,36%), che continua a macinare vittorie in campionato. Molto bene(+4,42%) e(+4,23%). Quest'ultima ha annunciato oggi una partnership con Qiagen Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,99%. In lettera anche-2,49%,-1,87% e