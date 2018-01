Alitalia, Calenda stringe i tempi: "Accordo a breve, ma ci saranno esuberi". Intanto Air France-Klm si tira fuori

(Teleborsa) -Una domanda che si rincorre ormai da mesi e un futuro incerto che ora però sembra stia per delinearsi. A fare chiarezza ci ha pensato in queste ore il ministro per lo Sviluppo Economico,intervenuto a Otto e Mezzo su La7 chePenso che si possa raggiungere l'accordo. Noi abbiamo tre offerte: Lufthansa, Cerberus e Easyet-Air France, (il ministro ha precisato che la presenza di Air France non è sicura e verrà verificata lunedì nell'incontro già in programma con i commissari, ndr) ancorché voglio vedere in quale modalità. Si andrà in breve periodo a capire quale di queste offerte è la migliore o la maggiormente migliorabile".Qualunque sia la soluzione finale, sicuramente non accontenterà tutti. Anzi.cercheremo di renderli il minimo possibile ma dimentichiamoci che veniamo da una precisa proposta che è stata rigettata", dice ancora. "Noi - conclude - abbiamo messo dei soldi ed uno dei parametri fondamentali è quello di non farne mettere altri ai cittadini italiani., ha concluso il ministro.Secondo indiscrezioni, al momento,sarebbe in vantaggio ma la proposta della compagnia aerea tedesca parla chiaro: Alitalia ha 2.000 esuberi da tagliare per una significativa ristrutturazione che andrà fatta per poterne eseguire l'acquisizione.- Come detto, il ministro dello Sviluppo economico aveva reso noto che le offerte in campo sono tre e aveva menzionato tra queste il gruppo Air France-Klm accanto alla compagnia britannica low-cost EasyJet specificando appunto che ne avrebbe verificato la presenza nella giornata di lunedì. A riguardo, arriva la smentita del gruppoche dunque si tira fuori. In un comunicato, riportato dalla stampa francese, il gruppo "nega di aver presentato un'offerta per l'acquisizione di Alitalia" e rende noto di non avere quindi di non aver accesso alle informazioni riservate.