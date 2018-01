Aeroporto di Milano Bergamo: nel 2017 è record di passeggeri

(Teleborsa) - L’inanella il sedicesimo anno di crescita continua chiudendo il 2017 con il nuovo massimo storico dimilioni di passeggeri, pari a un incremento del 10,54% che corrisponde a oltre 1.176.506 milioni di passeggeri in aggiunta rispetto al 2016, in media quasi 100mila in più al mese., che indicavano il superamento di quota 12 milioni, raggiunta per la prima volta il 21 dicembre 2017.Il trend positivo del movimento passeggeri è stato sostenuto generalmente dall'intero network dei collegamenti operati dalle compagnie aeree operanti sullo scalo bergamasco, tutte accomunate dal miglioramento del load factor.Un dato di crescita rilevante riguarda i voli extra-UE, in particolare verso le destinazioni di Russia, Turchia, Israele e Ucraina.Quasi 126mila le tonnellate di merci aeree movimentate nel 2017, + 6.95% rispetto al 2016. Un consuntivo che conferma il consolidamento del settore legato all'attività dei vettori courier, spinto dalla crescita dello e-commerce, grazie a cui è stato possibile registrare un andamento costantemente positivo nel corso dell’anno, e sempre strategico per il settore produttivo territoriale, che trovarisposta nell'efficienza dei servizi di spedizione aventi origine e destinazione all'Aeroporto di Milano Bergamo.