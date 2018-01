Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,37%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.798,03 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Positivo il(+1,09%); sui livelli della vigilia lo(-0,14%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-0,80%),(-0,62%) e(-0,61%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,01%),(+1,59%) e(+0,91%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%.scende dell'1,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,10%),(+2,09%),(+2,07%) e(+1,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.In caduta libera, che affonda del 2,31%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.