Aeroporto Catania: Fontanarossa chiude 2017 con record di 9.120.913 pax

(Teleborsa) -. Solo il mese di dicembre ha registrato 614.537 transiti (+5,18), ancora in aumento rispetto allo stesso mese del 2016 quando i passeggeri furono 584.268.I dati forniti dall'Ufficio Traffico SAC. Analogo incremento a due cifre anche nel contesto dei voli nazionali con 6.184.360 transiti (+13,87%).. E ancora una serie di migliorie per semplificare l'accesso ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM), come la realizzazione di una rampa dedicata in airside, dopo i varchi sicurezza, utile anche a famiglie con passeggini".: sia nel turismo sia a sostegno di piccole e grandi imprese per le quali l'apertura di nuove rotte in Europa e in altri continenti rappresenta lo stimolo ad ampliare le rispettive attività in campo internazionale.Da parte sua,i cui primi effetti si vedranno già a partire dalle prossime settimane.; meno frequentata la rotta su Milano Linate, dove è stato registrato un -15% di presenze (588mila).Sul fronte internazionaleRagionando in termini di macroaree,In conclusione,offrendo così ai passeggeri maggiori possibilità di scelta e prezzi competitivi., alcune già a partire dal corrente gennaio, altre al via con l'inizio della stagione estiva (Summer Season), vale a dire da fine marzo: