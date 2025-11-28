Milano 10:10
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

La giornata del 27 novembre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,12%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.754,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.595,6. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.913,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
