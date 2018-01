Unicredit, efficace delibera che elimina tetto 5% diritto voto

Unicredit

(Teleborsa) - Il CdA diha rinunciato alla condizione di stop-loss cui era soggetta la delibera che ha eliminato il limite del 5% all'esercizio del diritto di voto.Lo comunica la stessa banca di Piazza Gae Aulenti, sottolineando che in questo modo acquisisce efficacia la delibera adottata dall'assemblea degli azionisti del 4 dicembre scorso.Il 27 dicembre - informa Unicredit, "si è concluso il periodo per l'esercizio del diritto di recesso derivante dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 4 dicembre. Il CdA ha preso atto che il diritto di recesso è stato esercitato per 6.304.964 azioni, pari allo 0,28% del capitale sociale. Poiché il numero delle azioni oggetto di recesso ha superato il limite di 5.564.220 azioni rappresentanti lo 0,25% del capitale, il board in esercizio della delega conferitagli dall'assemblea ha deciso di rinunciare alla condizione di stop-loss cui era soggetta l'efficacia della delibera, che conseguentemente ha acquisito efficacia".Le azioni oggetto di recesso - conclude la nota - "saranno offerte in opzione e in prelazione ai soci di Unicredit possessori di azioni ordinarie".