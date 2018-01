A2A, ACSM-AGAM, approvata l'aggregazione

ACSM-AGAM

A2A

(Teleborsa) - Si concretizza il progetto di partnership tra alcune utilities del Nord italia.I Consigli di Amministrazione di, Aspem, AEVV, AEVV Energie, Lario Reti Holding, Acel Service, Lario Reti Gas ehanno approvato il progetto di aggregazione, mentre i Comuni azionisti delle realtà coinvolte aderiranno a tali accordi e sottoscriveranno i relativi documenti contrattuali solo successivamente all’, si legge in un comunicato stampa congiunto.A seguito dell’efficacia della Fusione e della Scissione,di ACSM-AGAM, con riferimento ai soci che sottoscriveranno il patto parasociale,: A2A deterrà il 38,91% del capitale sociale di ACSM-AGAM, LRH deterrà una partecipazionepari al 23,05%, il Comune di Monza deterrà una partecipazione pari al 10,53%, il Comune di Como deterrà una partecipazione pari al 9,61%, il Comune di Sondrio deterrà una partecipazione pari al 3,30%, il Comune di Varese deterrà una partecipazione pari al 1,29%. Si prevede che il flottante si ridurrà ad una percentuale nell’ordine del 13%.A2A verrà a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di ACSM-AGAM,ovvero in misura superiore alla soglia d’OPA applicabile ad ACSM-AGAM essendo quest’ultima una PMI.Nel comunicato si precisa che il completamento della fusione e della scissione comporterebbe l’insorgere in capo ad A2A, a LRH, al Comune di Como, al Comune di Monza, al Comune di Varese e al Comune di Sondrio (e agli altri eventuali soggetti agenti di concerto con essi) dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni di ACSM-AGAM.Tuttavia, ai sensi di un articolo del Regolamento Emittenti, taledei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni in misura superiore al 10% del capitale ordinario (ovvero, diversi da A2A, dal Comune di Monza e dal Comune di Como). Si tratta del meccanismo di cosiddetto "".