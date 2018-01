Gentiloni: "PIL italiano doppia le stime del FMI"

(Teleborsa) - "Un anno fa ildava la crescita italiana a un magro 0,7% per il 2017, poi è stata dell'1,6%, il doppio secondo lo stesso FMI". A parlare il presidente del Consiglioche intervistato a Davos , commentastimata dall'Organizzazione con sede anel suo ultimo World Economic Outlook Il Premier cita gli effetti del jobs act , delle riforme del sistema bancario della P.A ., ma mette in guardia sul fatto che che "c'è ancora molta strada da fare ma queste sono le nostre riforme e questi sforzi devono continuare: l'Eurozona e l'Italia hanno davanti a sé anni migliori".Parlando dell' ultimo annuncio di Trump in materia di dazi lancia l'avvertimento a "fare molta attenzione che non ci sia una rincorsa verso posizioni protezionistiche". Il protezionismo "apparentemente tutela i singoli Paesi, ma alla lunga creerebbe enormi problemi economici" e finirebbe per "tagliare il ramo" su cui poggia la crescita.