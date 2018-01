Fiat Chrysler raddoppia l'utile nel 2017

Fiat Chrysler

(Teleborsa) -riporta risultati record, nel 2017, che vedono unin progresso del 16% a 7,1 miliardi di euro e margine in crescita di 90 punti base al 6,4%.3,8 miliardi di euro mentrea 3,5 miliardi di euro. Ricavi netti pari a 111 miliardi di euro, in linea con il 2016.a 2,4 miliardi di euro dai 4,6 miliardi precedenti.confermano i principali obiettivi del Piano Industriale:per circa 125 miliardi di euro; Ebitda adjusted maggiore o uguale a 8,7 miliardi; Utile netto adjusted per circa 5 miliardi di euro mentre la liquidità industriale è attesa per circa 4 miliardi di euro.: le azioni, che prima della pubblicazione dei conti viaggiavano in timido rialzo, si trovano ora in territorio negativo con un calo frazionale dello 0,82%.