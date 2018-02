Broadcom alza la posta su Qualcomm

Broadcom

Qualcomm

(Teleborsa) -alza la posta per acquisire, proponendo 82 dollari per ogni azione (60 in contanti e il resto in titoli), dopo che lo scorso novembre ne aveva offerti 70.Fino a oggi Qualcomm aveva deciso di rifiutare le avances dell'azienda statunitense operante nel settore dei semiconduttori spiegando che le proposte "sottovalutavano l'azienda".Broadcom facendo notare che questa è l'ultima e la sua migliore offerta rimane fiduciosa sul fatto che l'operazione proposta sarà completata entro 12 mesi dalla firma di un accordo definitivo.Ulteriori dettagli relativi ai termini dell'offerta sono inclusi in una lettera consegnata da Broadcom al consiglio di amministrazione di Qualcomm.