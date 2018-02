Draghi: "Economia dell'area euro si sta espandendo al di sopra del suo potenziale"

(Teleborsa) - Un decennio fa, la crisi finanziaria globale stava iniziando. Oggi, mentre sono necessari ulteriori sforzi per superare la sua eredità, l'economia dell'area dell'euro si sta espandendo e l'occupazione è in aumento". E' quanto ha sottolineato il Governatore della, durante la sua audizione di fronte all'Europarlamento a Strasburgo.ha colto l'opportunità per fare il punto sui progressi che sono stati fatti nell'Eurozona e tracciare così la strada da seguire."L'economia dell'area dell'euro si sta espandendo in modo robusto, con tassi di crescita più forti di quanto previsto in precedenza e al di sopra del suo potenziale. Secondo i dati preliminari, il PIL reale dell'area dell'euro è aumentato del 2,5% nel 2017, rispetto all'1,7% che era stato previsto nelle proiezioni di dicembre 2016 per lo stesso anno dallo staff della"."L'espansione economica è ampiamente diffusa - ha proseguito il numero uno dell' Eurotower- e il grado di dispersione dei tassi di crescita fra i vari Paesi è ai livelli più bassi da 20 anni a questa parte. Come conseguenza,", ha spiegatoche, numeri alla mano, ha sottolineato come: "anche il numero di persone occupate nell'area dell'euro è aumentato di circa 7,5 milioni da quando ha toccato un minimo a metà 2013.Il tasso di disoccupazione continua a scendere, mentre sempre più persone trovano lavoro, i redditi delle famiglie aumentano. Questa crescita è stata sostenuta dall'aumento degli investimenti delle imprese che includono una maggiore domanda per le esportazioni dell'area dell'euro e l'aumento della redditività aziendale.Draghi ha poi sottolineato come "questi sviluppi positivi siano stati promossi e rafforzati dalle misure di politica monetaria dell'. Le(PMI) in particolare hanno beneficiato delle nostre misure di politica monetaria".