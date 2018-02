FCA annuncia nuove nomine. S&P alza il rating

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Cambiamenti nel team di leadership di), con effetto immediato.viene nominato Head ofanda livello globale mentreviene nominato Head of Passenger Car brands in Nord America insostituzione di Kuniskis.“Dopo aver completato il lancio di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e di Maserati Levante, dobbiamo ora concentrare i nostri sforzi sui fattori commerciali che guideranno la crescita di questi due brand a livello globale,” ha commentato, Amministratore Delegato di FCA. “Reid ha creato una solida base commerciale per Alfa e Maserati, e l’annuncio di oggi permette a Tim di dedicarsi esclusivamente al capitolo successivo di questi due storici brand. In Nord America, dove l’implementazione del nostro piano industriale volto a riallineare la produzione verso i SUV e i pickup è ormai in fase avanzata, Reid potrà focalizzarsi sulla crescita delle vendite negli Stati Uniti e in Canada”.“Questo è un anno importante per FCA. Lavoreremo per raggiungere gli obiettivi del nostro piano industriale quinquennale e allo stesso tempo per creare le basi di una crescita stabile e duratura,” ha aggiunto Sergio Marchionne.Bigland e Kuniskis continueranno a far parte del Group Executive Council (GEC), il più elevato organo di management di FCA, guidato dall’Amministratore Delegato.Da segnalare che oggi, 5 febbraio 2018,ha deciso di promuovere Fiat Chrysler Automobiles grazie al miglioramento dei parametri creditizi. La società americana ha alzato il rating di FCA e della divisione americana Fca US da BB a BB+. L'outlook resta stabile.