Fruit logistica, Confagricoltura organizza tavola rotonda all'Ambasciata d'Italia

(Teleborsa) - In occasione dell’inaugurazione diha organizzato per questa sera (7 febbraio 2018) a Berlino una tavola rotonda all'Ambasciata d'Italia, nella quale verranno affrontati i temi che interessano le aziende ortofrutticole che esportano in Germania.I lavori si apriranno con una relazione del presidente di Confagricoltura,, che analizzerà i punti di forza e le prospettive per il settore capace, nonostante la concorrenza, di mantenere la leadership sul mercato tedesco.“Le nostre produzioni sono eccellenti – ha ricordato Giansanti – e il mercato tedesco non è saturo. Il nostro valore di produzione che pur supera i 12 miliardi può aumentare. Confagricoltura non intende accontentarsi di mantenere questi spazi e continuerà a valorizzare e sostenere l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese, perché continuino a crescere”.