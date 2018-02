In recupero la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - I listini del Vecchio Continente proseguono la seduta al rialzo, confermando la buona intonazione dell'avvio con gli investitori tornati sull'azionario dopo aver abbandonato i beni rifugio.Lieve calo dell', che scende a quota 1,235. L'è in calo (-1,18%) e si attesta su 1.324 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a 124 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,94%.composta, che cresce di un modesto +0,37%. Performance modesta per, che mostra un rialzo dello 0,62%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,27%. Lieve crescita anche per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,55%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,40%),(+1,87%) e(+1,56%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,33%) e(-0,50%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,64%, nel giorno in cui i vertici della compagnia telefonica hanno presentato una bozza di piano di separazione societaria della rete Nella galassia Agnelli, vola, con una marcata risalita del 2,51%, mentrelimita il rialzo a un punto percentuale.Brilla, con un forte incremento (+2,41%).Tra le banche, nel complesso deboli, buona performance per, che cresce dell'1,55%, continuando il rally intrapreson la vigilia grazie ai conti e al piano d'impresa . Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,74%),(+3,58%),(+3,48%) e(+3,11%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%.