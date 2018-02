Fondazione FS, 130 mila turisti a bordo dei treni storici

(Teleborsa) - Centotrentamila turisti hanno scelto,, i treni d’epoca di Fondazione FS Italiane per provare l’esperienza di viaggio lenta, scoprire scorci suggestivi d’Italia e luoghi ricchi di storia e cultura.Unarispetto al periodo precedente (2014-2015) che testimonia il successo della mobilità dolce.I risultati raggiunti e le importanti sfide future - come il restauro dei treni storici di lusso Arlecchino (ETR 250), Settebello (ETR 300), Polifemo (ETR 200) e Pendolino (ETR 450) - sono stati illustrati oggi, 8 febbraio, a Roma da, nella sede del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).che presentiamo oggi", ha sottolineato. "Quando riusciamo ad abbinare fascino ed efficienza della tecnica e della tecnologia nazionale con le bellezze paesaggistiche e naturali italiane in una formula turistica innovativa riscuotiamo successo e siamo esempio e volano per lo sviluppo del sistema Paese".(Abruzzo, Campania, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Toscana e Sicilia)nei progetti finanziati per sostenere e valorizzare questa nuova offerta turistica. Itinerari che attraggono, in particolare, stranieri e amanti della natura, appassionati del mondo ferroviario, giovani e famiglie, perché i treni storici percorrono principalmente territori immersi nel verde con un viaggio lento e dolce che consente ai turisti di godere appieno delle meraviglie del Belpaese.L'incremento di domanda turistica, in questo comparto, è stato registrato anche grazie alla collaborazione con il MiBACT che, dal 3 dicembre 2015, è socio aderente della Fondazione FS Italiane. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha fornito consistenti contributi economici, fra cui due milioni di euro per il restauro del Museo ferroviario di Trieste Campo Marzio.