Amazon lancia il servizio di consegne "fai da te"

Amazon

FedEx

UPS

Whole Foods

(Teleborsa) -sarebbe pronta a lanciare il proprio servizio di consegna di pacchiSecondo il Wall Street Journal il colosso delle vendite online avrebbe deciso di, già testato a Londra. Le prime consegne "fai da te" dovrebbero partire a Los Angeles per poi essere estese ad altre città nel corso dell'anno.La società fondata da Jeff Bezos scavalcherebbe dunque tutte le big del settore,in testa, creando, rileva il quotidiano.Un portavoce del Gruppo si è limitato a dire che Amazon "è sempre impegnata nell'innovazione e nella sperimentazione per i clienti e per le aziende che vendono e crescono sul portale per creare opzioni di consegna più veloci e a costi più bassi".Amazon è al lavoro da tempo per creare una sua rete di trasporto merci, motivo per cui ha preso in leasing 40 aerei.Giusto ieri, 8 febbraio, ha annunciato l'avvio di un, la catena di supermercati di alta gamma comprata l'anno scorso per 13,7 miliardi di dollari e con cui ha lanciato una sfida al settore retail tradizionale proprio tagliando i prezzi.